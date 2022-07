A equipa W52-FC Porto está impedida de competir depois de ter visto a União Ciclista Internacional retirar-lhe a licença desportiva, confirmou a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Significa isto que a equipa está fora da Volta a Portugal, que decorre de 4 a 15 de agosto.

Recorde-se que, a 15 de julho, oito ciclistas - de um total de onze - e dois elementos do staff da W52-FC Porto foram suspensos preventivamente durante 120 dias pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), no âmbito da operação «Prova Limpa», um período que pode ser prolongado «dada a complexidade do processo».

A identidade de seis desses ciclistas foi conhecida no dia seguinte, quando os mesmos foram impedidos de alinhar na terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, que acabou por ser conquistado por José Neves, o único representante da equipa que continuou em prova.

Entre os afastados estão Ricardo Vilela e José Gonçalves, além de quatro antigos vencedores da Volta a Portugal: João Rodrigues (2019), Rui Vinhas (2016), Ricardo Mestre (2011) e Joni Brandão, que herdou a vitória na edição de 2018 depois da desclassificação, por doping, de Raúl Alarcón, também da W52-FC Porto.

De referir ainda que estrutura W52, ligada ao FC Porto há seis épocas, venceu as últimas nove edições da Volta a Portugal, mas os triunfos do seu corredor espanhol Raúl Alarcón, em 2017 e 2018, foram-lhe retirados também por «uso de métodos e/ou substâncias proibidas».

COMUNICADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO:

«A Federação Portuguesa de Ciclismo confirma que foi hoje notificada pela União Ciclista Internacional (UCI) de que esta entidade decidiu retirar a licença desportiva à equipa continental W52-FC Porto, na sequência da informação recebida pela UCI sobre o processo que decorre na Autoridade Antidopagem de Portugal.

A decisão entra imediatamente em vigor, pelo que a equipa está impedida de voltar a competir.»