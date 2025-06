Aleix Espargaró juntou-se à Lidl-Trek no início de 2025 como embaixador e prepara-se agora para fazer a estreia enquanto ciclista, na Volta à Áustria.

A prova tem início marcado para 9 de julho e o antigo piloto de MotoGP junta-se a nomes como Carlos Verona, Lennard Kämna e Martin Pedersen, na primeira experiência em duas rodas (sem motor), aos 35 anos.

«Estou muito feliz com a forma como este ano correu, mudando completamente a minha vida e tudo o que eu fazia antes. Cresci muito como ciclista e aprendi muitas coisas nestes seis meses. Estou a sentir-me bem e mal posso esperar para correr e testar as minhas pernas contra alguns dos melhores ciclistas do mundo», afirmou.

Assista aqui ao vídeo de apresentação de Espargaró: