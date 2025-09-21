VÍDEO: Evenepoel sagra-se tricampeão mundial de contrarrelógio
Belga partiu 2:30 minutos atrás de Pogacar e apanhou-o dentro dos quilómetros finais
Remco Evenepoel conquistou pela terceira vez consecutiva a medalha de ouro no Mundial de contrarrelógio, desta feita em Kigali, capital do Ruanda.
O ciclista belga, também campeão do Mundo da especialidade em 2023 e 2024, não deu hipóteses à concorrência e apanhou, inclusive, a dois quilómetros da meta o fenómeno esloveno Tadej Pogacar, que foi para a estrada 2:30 minutos antes.
Evenepoel, que há um ano foi também ouro olímpico nas provas de crono e de fundo, concluiu os 40,6 quilómetros em 49:46.03 minutos, menos 01:14.80 minutos do que o australiano Jay Vine, que ficou com a prata. Ilan Van Wilder, compatriota de Remco, ficou com o bronze a 2:36 minutos, tendo feito um segundo melhor do que Pogacar, que ficou na quarta posição.
A prova de fundo dos Mundiais está marcada para o próximo domingo, com um total de 265,7 quilómetros e um acumulado de 6096 metros.