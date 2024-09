Muriel Furrer, ciclista que estava em estado crítico após a queda sofrida nos Mundiais de Estrada, em Zurique, morreu aos 18 anos.

«O mundo do ciclismo lamenta o desaparecimento de Muriel Furrer. É com o coração pesado que nos despedios desta jovem ciclista e endereçamos as nossas mais sinceras condolências a toda a sua família, amigos e companheiros de equipa. Descansa em paz», lê-se num comunicado da UCI.

Na sequência da queda nesta quinta-feira, a ciclista suíça sofreu graves lesões cerebrais e foi transportada de helicóptero para um hospital, onde não resistiu aos ferimentos.