O ciclista francês Nans Peters (AG2R-La Mondiale) venceu, este sábado, a oitava etapa da Volta a França em bicicleta, cortando a meta isolado a etapa que ligou Cazères-sur-Garonne a Loudenvielle, na distância de 141 quilómetros.

Numa etapa com duas contagens de montanha de primeira categoria, Peters chegou ao fim da primeira, o Port de Balès, junto com Ilnur Zakarin (CCC), mas o russo não conseguiu acompanhar na descida.

Peters chegou depois ao Col de Peyresourde, a última montanha, com vantagem de 45 segundos para o perseguidor mais direto e controlou a diferença nos cerca de 12 quilómetros restantes, terminando a tirada com fim de 04h12m12s. O letão Toms Skujins (Trek-Segafredo) foi segundo na etapa, a 47 segundos, o mesmo tempo do terceiro, o espanhol Carlos Verona (Movistar). Zakarin chegou em quarto, a 01m09s.

Na geral, o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), que foi 12.º na etapa, segue com a camisola amarela, com os mesmos três segundos de vantagem para Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e nove para o francês Guillaume Martin (Cofidis).

O português Nelson Oliveira (Movistar) chegou na 58.ª posição, a 24 minutos e 39 segundos de Peters, sendo 56.ª da geral, a 44m45s de Yates.