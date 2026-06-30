Ciclismo: Nelson Oliveira vai para a décima participação na Volta à França
O português aumenta, assim, o recorde de participações em grandes provas
O português aumenta, assim, o recorde de participações em grandes provas
O ciclista Nelson Oliveira vai participar na 24.ª grande Volta da carreira, confirmou a Movistar, equipa que o luso integra para a 113.ª Volta à França.
O português de 37 anos prepara-se para participar na prova gaulesa pela décima vez, a quinta consecutiva, ampliando ainda mais o seu recorde.
No Giro2026, igualou a marca do polaco Sylwester Szmyd de 23 grandes Voltas sem desistências e tem agora a chance de se isolar, caso conclua esta edição, que começa em Barcelona neste sábado (dia 4 de julho) e termina a 26 de julho, em Paris.
Nelson Oliveira, juntamente com o restante da equipa, vai trabalhar para que o belga Cian Uijtdebroeks, que chegou à equipa espanhola esta temporada, seja o líder da prova.
De recordar que o ciclista natural de Anadia terminou a última Volta à França (2025) na 74.ª posição, prova que foi vencida por Tadej Pogacar.