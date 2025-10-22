A equipa Movistar anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato até 2027 de Nélson Oliveira, ciclista português que assim vai atingir as 12 temporadas ao serviço da equipa espanhola do World Tour.

Atualmente com 36 anos, Nélson Oliveira é um dos elementos mais antigos da equipa, sendo um dos mais reconhecidos gregários do pelotão internacional.

O ciclista nascido na Anadia, que obteve diversos bons resultados para Portugal nos contrarrelógios em Mundiais e Jogos Olímpicos, é o ciclista luso com mais participações em grandes Voltas com 22 presenças: 10 na Vuelta, nove no Tour e três no Giro.

Nélson Oliveira conta no currículo com quatro títulos nacionais de contrarrelógio e um de fundo, tendo representado as equipas Xacobeo-Galicia, RadioShack e Lampre-Merida, antes de chegar à Movistar.

A Movistar também renovou com mais oito ciclistas: cinco da equipa masculina e três da equipa feminina.

Do lado masculino, destaque para o prolongamento dos contratos de Orluis Aular e Jefferson Cepeda (2028); Jorge Arcas (2027) e também de Albert Torres e Nairo Quintana (2026). Na equipa feminina, Tota Magalhães renovou até 2029; Sara Martín renovou até 2028 e Aude Biannic renovou até 2027.