A prestação de Nelson Oliveira no contrarrelógio dos Mundiais de ciclismo de estrada, na Escócia, valeu-lhe esta sexta-feira o sexto lugar na prova e a consequente segunda vaga para Portugal na prova de contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Oliveira alcançou o sexto lugar nos 47,8 quilómetros da prova em Stirling, na Escócia, enquanto João Almeida ficou em 24.º lugar.

Remco Evenepoel tornou-se no novo campeão do Mundo, percorrendo a distância em 55.19 minutos. O italiano Filippo Ganna conquistou a segunda posição e o britânico Joshua Tarling ficou com a medalha de bronze.