Ciclismo: Oier Lazkano suspenso por «anomalias» no passaporte biológico
União Ciclista Internacional (UCI) toma decisão de acordo com as regras antidoping do próprio organismo
A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou a suspensão provisória de Oier Lazkano, devido a «anomalias inexplicáveis» no passaporte biológico, durante os anos de 2022, 2023 e 2024.
Através de um comunicado, o organismo explica que esta decisão foi tomada com base nas regras antidoping da UCI e que afastam, para já, o ciclista da Red Bull - BORA - hansgrohe da competição. O passaporte biológico é um registo individual de cada ciclista e contém os dados de todos os testes antidoping realizados pelo atleta durante um determinado período.
Esta época, Oier Lazkano participou numa prova oficial, pela última vez, no Paris-Roubaix (13 de março) e acabou por terminar na 117.ª posição. Desde aí, o ciclista nunca mais subiu a uma bicicleta.
