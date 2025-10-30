A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou a suspensão provisória de Oier Lazkano, devido a «anomalias inexplicáveis» no passaporte biológico, durante os anos de 2022, 2023 e 2024.

Através de um comunicado, o organismo explica que esta decisão foi tomada com base nas regras antidoping da UCI e que afastam, para já, o ciclista da Red Bull - BORA - hansgrohe da competição. O passaporte biológico é um registo individual de cada ciclista e contém os dados de todos os testes antidoping realizados pelo atleta durante um determinado período.

Esta época, Oier Lazkano participou numa prova oficial, pela última vez, no Paris-Roubaix (13 de março) e acabou por terminar na 117.ª posição. Desde aí, o ciclista nunca mais subiu a uma bicicleta.