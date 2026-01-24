Os ciclistas Rui Oliveira e Daniela Campos sagraram-se na sexta-feira campeões portugueses de omnium em elites, no primeiro de três dias dos campeonatos nacionais de pista, em Anadia.

No Velódromo Nacional, em Sangalhos, Rui Oliveira (UAE Emirates) concluiu o conjunto de provas com 146 pontos, à frente de Miguel Salgueiro (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), segundo classificado, com 129, e Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Rower Bembibre), terceiro, com 124.

Antes do triunfo do campeão olímpico de madison nos Jogos Paris2024, ao lado de Iúri Leitão, Daniela Campos dominou a competição feminina, com 150 pontos, contra 135 de Marta Carvalho (Cantabria Deporte-Rio Miera) e 130 de Beatriz Roxo (ODL Team-Kiwi Atlantico-Craega), que fecharam o pódio.

Os campeonatos nacionais de ciclismo de pista disputam-se até domingo, em Anadia, e atribuem 36 títulos, na presença de 178 atletas inscritos, de 46 equipas.