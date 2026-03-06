João Almeida falha Paris-Nice por não estar a «100 por cento»
Português era o líder da UAE Team Emirates na prova de preparação para a Volta a Itália
João Almeida vai falhar a participação no Paris-Nice por não se sentir a «100 por cento».
A confirmação foi dada pelo empresário do ciclista português, à Lusa, sendo que não conseguiu treinar dentro da normalidade nas últimas duas semanas, o que forçou a UAE Team Emirates a retirá-lo da prova. «O João sentiu-se doente, com falta de energia, dois ou três dias depois do fim da Volta ao Algarve», afirma.
Esta participação no Paris-Nice servia de preparação para a Volta a Itália, sendo que o chefe de fila passa agora a ser Brandon McNulty, que conta com o apoio de Ivo Oliveira. A prova decorre entre os dias 8 e 15 de março.
Confira aqui a equipa da UAE Team Emirates na prova:
