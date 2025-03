Depois da vitória na quarta etapa, João Almeida concluiu a quinta tirada do Paris-Nice no sexto lugar, o que lhe valeu a subida do quinto para a quarta posição da geral.

Numa etapa que terminou com subida curta, mas dura (10,9 por cento de inclinação média), o português da UAE Emirates cruzou a meta a 7 segundos do francês Lenny Martínez (Bahrain Victorious), que sprintou nos metros finais para levar a melhor sobre a concorrência.

Jonas Vingegaard, que ficou com a camisola amarela na quarta-feira, teve uma queda ainda longe do fim da etapa, mas voltou à corrida com mazelas na cara e na zona da mão esquerda. O dinamarquês da Visma Lease a Bike foi 26.º na etapa (a 26 segundos do primeiro) e perdeu a liderança do Paris-Nice para o companheiro de equipa Matteo Jorgenson, que terminou a etapa no terceiro lugar.

Na classificação geral, João Almeida segue a 40 segundos de Jorgenson e a 18 de Jonas Vingegaard, que é vice-líder. O alemão Florian Lipowitz fecha o pódio, a 36 segundos.