O mundo do ciclismo pode estar perto de assistir a um momento histórico. Paul Seixas é pretendido pela Pinarello-Q36.5 e em cima da mesa está um contrato milionário, quase ao nível do que se pratica no futebol internacional.

De acordo com informação avançada pelo jornalista Daniel Benson e citada pela plataforma Wielerflits, a equipa suíça está na disposição de oferecer 13 milhões de euros anuais ao jovem prodígio francês, que atualmente representa a Decathlon e tem contrato até 2027.

Caso a transferência se confirme, Paul Seixas passa a ser o ciclista mais bem pago da história, superando os valores recebidos por Tadej Pogacar, que na UAE Team Emirates ofere um salário entre os oito e dez milhões de euros. Além da Pinarello-Q36.5, o francês tem ainda o interesse de equipas como a Netcompany INEOS, a Lidl-Trek e a própria UAE Team Emirates de João Almeida, António Morgado, Ivo e Rui Oliveira.

Recorde-se que Paul Seixas vai participar pela primeira vez na Volta a França, que arranca no próximo dia 4 de julho.