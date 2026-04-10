VÍDEO: Paul Seixas vence em Eibar para quinta etapa da Itzulia
Francês aumentou a diferença na classificação geral
Paul Seixas (Decathlon) venceu a quinta etapa da volta a Itzulia. Nos 176,2 km com fim e início em Eibar, o ciclista francês conseguiu a terceira vitória na prova.
Esta quinta-feira – para a quarta etapa – foi o espanhol Aranburu a sair vitorioso. Seixas, que tem origens portuguesas, volta a vencer na prova depois de ter vencido as duas primeiras etapas.
Após um início bastante agitado, a etapa acabou por ser, no final, disputada por dois nomes: Seixas e Lipowitz. O ciclista francês acabou por arrancar o triunfo de forma apertada.
Na classificação geral, Paul Seixas mantém-se líder. Lipowitz reforça sua segunda posição e Primoz Roglic fecha o pódio. Além da classificação geral, Paul lidera a classificação de montanha, a classificação por pontos e classificação «Young».
A sexta e última etapa decorre este sábado, nos 135,4 km que ligam Goizper-Antzuola – Bergara, com seis contagens de montanha.