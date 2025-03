Tadej Pogacar vai participar na corrida Paris-Roubaix, pela primeira vez, segundo anunciou esta quarta-feira a equipa da UAE Emirates.

«Estava inicialmente previsto que Tadej Pogacar participasse na E3 Saxo Classic e na Gent-Wevelgem. Contudo, depois de discussões com a equipa, ele decidiu que vai ajustar o seu programa para se concentrar na Volta a Flandres e no Paris-Roubaix, apontando o pico de forma para essas corridas icónicas», pode ler-se no site oficial da equipa.

Ainda há dias, corriam vídeos nas redes de Pogacar a treinar, que iam aumentando os rumores de que poderia vir a estrear-se no «pavé» do Paris-Roubaix, a 13 de abril. O campeão do mundo vai pedalar ainda na Volta a Flandres, a seis de março, antes da estreia no «Inferno do Norte», em França.

O ciclista de 26 anos já conquistou quatro Voltas à Lombardia, uma Volta a Flandres e duas Liège-Bastogne-Liège.