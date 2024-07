Tadej Pogacar não deverá marcar presença na Volta a Espanha, que terá as três primeiras etapas em Portugal.

«Há 99 por cento de probabilidades de não ir à Vuelta esta ano. Para o ano é mais provável», disse o camisola amarela do Tour em declarações durante o último dia de descanso da competição.

Pogacar já conquistou o Giro este ano e tem, à entrada da última semana da Volta a França, 3:09 minutos de vantagem sobre Jonas Vingegaard (2.º) na classificação geral, podendo tornar-se no primeiro ciclista a vencer Giro e Tour no mesmo ano desde Marco Pantani em 1998.

Na história do ciclismo, só dois corredores conseguiram vencer as três grandes voltas de forma consecutiva: Eddy Merckx (1972-1973) e Bernard Hinault (1982-1983), mas nenhum deles no mesmo ano, algo que Pogacar poderia alcançar este ano.