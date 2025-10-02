Ciclismo
Tiago Antunes rende Afonso Eulálio na seleção portuguesa de ciclismo
Tiago é agora um dos ciclistas disponíveis para a prova de fundo dos Europeus de estrada.
Tiago Antunes vai substituir Afonso Eulálio na seleção portuguesa de ciclismo. O selecionador nacional, José Poeira, confirmou à agência Lusa, a troca na equipa para a prova de fundo dos Europeus de estrada.
Deste modo, este domingo, Portugal vai estar representado por Tiago Antunes, João Almeida, Rui Costa e António Morgado
A troca deve-se ao facto de Afonso Eulálio ter sido chamado pela própria equipa, a Bahrain-Victorious, para participar no Giro dell'Emilia, em Itália, marcado para sábado.
A prova de fundo dos Europeus de ciclismo de estrada está marcada para este domingo, num percurso de 202,5 quilómetros, que liga Privas a Guilherand-Granges, França.
