Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu esta quinta-feira a quarta etapa do Tirreno-Adriático, enquanto o ciclista português João Almeida (UAE Emirates) a subir ao terceiro lugar da geral.

O esloveno de 33 anos, que não competia desde que abandonou a Vuelta devido a queda no início de setembro e teve de ser operado ao ombro direito, impôs-se com relativa facilidade, concluindo os 218 quilómetros entre Greccio e Tortoreto em 5:00.04 horas, à frente de Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Adam Yates (UAE Emirates), que integraram o pódio, em segundo e terceiro, respetivamente.

Quanto a João Almeida, cortou a meta no oitavo lugar, com o mesmo tempo do vencedor, e ascendeu a terceiro da geral, agora liderada pelo alemão Lennard Kämna. O ciclista da BORA-hansgrohe tem seis segundos de vantagem sobre Roglic, que escalou nove posições e é segundo, e oito sobre o português.

Na sexta-feira, corre-se a etapa rainha da prova italiana, um percurso de 168 quilómetros entre Morro d'Oro e a categoria especial de Sarnano-Sassotetto.