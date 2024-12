Ainda não é oficial, mas nas palavras do próprio, Remco Evenepoel deve regressar ao ativo em abril do próximo ano.

Apenas algumas semanas após ter sofrido um grave acidente enquanto treinava, o ciclista belga confessou que o seu objetivo passa por integrar a edição de 2025 da Flèche Wallone. Em declarações ao jornal belga «La Dernière Heure», Remco garantiu que se estava a preparar para arrancar a época nas clássicas de Ardèche e Drôme, mas o contratempo impediu-lhe de o fazer.

«Foi tudo por água abaixo, se eu conseguir regressar aos treinos a 4 ou 5 de fevereiro, não terei mais do que três semanas nas pernas para essas corridas. Estou a melhorar, mas lentamente. Sinto pouco progresso a cada dia, em termos de exercícios não posso fazer nada, a não ser uma pequena manipulação do ombro, para que não fique muito rígido», afirmou.

«Neste momento, não tenho outra ideia em mente que não seja estar à partida da Flèche Brabançonne e disputar as outras três clássicas das Ardenas (Amstel Gold Race, Flèche Wallone e Liège-Bastogne-Liège, com a possibilidade de as vencer», acrescentou o ciclista.

Recorde-se que a 3 de dezembro, Remco Evenepoel embateu contra um veículo dos correios, tendo ficado com fraturas numa costela, na omoplata e na mão direita. O campeão olímpico ainda se encontra imobilizado, aguardando o resultado de um novo exame radiológico, agendado para 9 de janeiro.