O mundo do ciclismo está em ebulição. O cenário de uma possível fusão entre as equipas da Jumbo-Visma e da Soudal-Quick Step lançou de imediato os rumores de possíveis transferências de alguns dos principais corredores da atualidade.

Um deles, Primoz Roglic, acaba de confirmar que vai deixar a Jumbo-Visma no final desta época. O esloveno anunciou a sua iminente saída antes do arranque do Giro dell'Emilia, em Itália, este sábado.

No entanto, Roglic só vá revelar a sua nova equipa depois de terminar a sua temporada na Lombardia, na próxima semana.

«Posso apenas confirmar definitivamente que vou deixar a equipa, mas queremos contar todos os detalhes para onde depois das corridas que ainda fizer. Para já, estou aqui para correr», disse Roglic.

Embora tenha contrato com a Jumbo-Visma até ao final da próxima temporada, o esloveno tinha sido fortemente ligado a uma mudança de equipa.

Durante a Volta a Espanha, a Jumbo-Visma rejeitou a ideia, com o diretor Richard Plugge a descrever repetidamente o esloveno como o «rei» da sua equipa. A concorrência interna, no entanto, ditou outro desfecho.

Roglic está na Jumbo-Visma desde 2016 e rapidamente emergiu como um talento. Venceu a Volta a Espanha em três ocasiões e a Volta a Itália deste ano.

Várias equipas já foram associadas a uma possível contratação de Roglic. O futuro dele, no entanto, só será revelado depois de terminar a sua época na Il Lombardia, dentro de uma semana.