O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) manteve distâncias na liderança da Volta a Itália, o Giro, ao final da 12.ª etapa, realizada esta quinta-feira e que teve como vencedor o equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS).

O sul-americano de 23 anos cumpriu os 204 quilómetros ao fim de 05h31m24s, com partida e chegada em Cesenatico. O ucraniano Mark Padun (Bahrain-McLaren) foi segundo, a um minuto e oito segundos. O australiano Simon Clarke (Education First) completou o pódio da tirada, no terceiro posto, a seis minutos e 50 segundos.

João Almeida foi nono (+08m25s do que Narváez) e continua, na luta pela camisola rosa da geral, com os mesmos 34 segundos de vantagem para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e com 43 para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren).

Nota ainda para o português Rúben Guerreiro, que ficou no oitavo lugar, também a oito minutos e 25 segundos do rolador da INEOS.

A 13.ª etapa, na sexta-feira, liga Cervia a Monselice, na distância de 192 quilómetros. Um dia praticamente percorrido em plano, mas com duas contagens de montanha de quarta categoria, dentro dos últimos 40 quilómetros.