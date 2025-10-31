Rui Costa colocou, esta sexta-feira, um ponto final na ilustre carreira de ciclista profissional.

Através das redes sociais, o atleta nascido na Póvoa de Varzim deixou uma mensagem de despedida a todos os amantes da modalidade e aproveitou para agradecer àqueles que contribuíram para o sucesso da sua carreira.

«O ciclismo fez-me tão feliz. Chegou a hora de me retirar. De usufruir da companhia dos meus, de estar presente nos pequenos grandes momentos e de viver com calma o que tantas vezes ficou adiado. Fui abençoado por viver o meu sonho, por vencer, por cair e levantar, e por ter sempre o meu anjinho da guarda comigo em cada curva da estrada», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Rui Costa:

Além de ter ganho três etapas na Volta a França (duas em 2013 e uma em 2011), Rui Costa é também o único ciclista na história do país a sagrar-se campeão do mundo de estrada. Na ligação de 272.3 quilómetros entre Lucca e Firenze, foi para a linha de meta ao lado do mítico Joaquim «Purito» Rodríguez e acabou por não dar hipóteses ao espanhol, num sprint que se tornou eterno.

Aos 39 anos, Rui Costa tinha acabado de fechar a segunda temporada ao serviço da EF Education-EasyPost, sem qualquer vitória em 2025, mas com um segundo lugar na quarta etapa da Volta a Burgos, apenas atrás do também veterano Damiano Caruso.

Durante a longa carreira enquanto ciclista profissional, destacam-se as três classificações gerais (de forma consecutiva) na Volta à Suíça, entre 2012 e 2014, além das conquistas do Tour de Abu Dhabi (2017) e da Volta à Comunidade Valenciana (2023).

As primeiras pedaladas ao mais alto nível foram dadas na equipa do Benfica, em 2007 e 2008, numa equipa que tinha, entre outros, José Azevedo e Cândido Barbosa. Seguiram-se duas temporadas na Caisse d'Epargne, antes da saída para a Movistar.

Foi precisamente enquanto ciclista da equipa espanhola que Rui Costa se sagrou campeão do mundo e venceu duas etapas no Tour, acabando por sair, no fim da época de 2013 para a Lampre-Merida, atualmente conhecida como a UAE Team Emirates.

Ao todo, Rui Costa esteve oito anos na atual formação de Tadej Pogacar e João Almeida, tendo representado também a Intermarché-Circus-Wanty em 2023.