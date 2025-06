O campeão olímpico Rui Oliveira lamentou esta quinta-feira ter perdido uma vitória que perseguia há sete anos, após ser desclassificado na segunda etapa da Volta à Eslovénia em bicicleta, mas prometeu continuar a lutar para ganhar pela UAE Emirates.

«Para mim é isto: ser justo, cruzar a meta primeiro e levantar as minhas mãos. Uma vitória que procurava há sete anos. Finalmente consegui e estes momentos e fotos ninguém me pode tirar e é isso que me vai fazer dormir à noite», escreveu o corredor da UAE Emirates na sua página oficial de Instagram.

O campeão olímpico de madison de Paris2024 – ao lado de Iúri Leitão – perdeu hoje a vitória na segunda etapa da Volta à Eslovénia, depois de ser relegado para o sexto lugar, devido a sprint irregular.

Rui Oliveira impôs-se na chegada a Rogaska Slatina, 162,7 quilómetros depois da partida em Velenje, vencendo em 3:44.31 horas, mas acabou por ser desclassificado por não ter mantido a linha do sprint.

O suíço Fabio Christen (Q36.5) herdou o triunfo, com o mesmo tempo do norueguês Anders Halland Johannessen (Uno-X) e do britânico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), com o luso a ser relegado para o último lugar do pequeno grupo que lutou pela vitória.

«Este tem sido o ano mais difícil desde que me tornei profissional. Por tantos motivos e contrariedades, era realmente difícil para mim imaginar-me a cortar a meta em primeiro hoje, por isso estou orgulhoso de mim mesmo por ter superado isso e fazer o que fiz», prosseguiu, numa publicação ilustrada pelas fotos do triunfo, que, mais tarde, o colégio de comissários lhe negou.

Esta teria sido a primeira vitória Rui Oliveira, de 28 anos, pela UAE Emirates, à qual chegou em 2019, e também a primeira em provas da União Ciclista Internacional – venceu, em terreno nacional, a Prova de Abertura de 2019, mas ao serviço da seleção portuguesa.

No Instagram, foram vários os colegas de profissão que comentaram a publicação, nomeadamente o campeão mundial de fundo em título, o seu colega esloveno Tadej Pogacar.

«Estou orgulhoso de ti, irmão. Para mim, foi uma vitória clara, e muito merecida», escreveu o melhor ciclista da atualidade.

Após a segunda etapa, Rui Oliveira ocupa o quarto lugar da geral, a 25 segundos de Christen, com Anders Halland Johannessen a ser segundo, a 16, e Tao Geoghegan Hart a ocupar a terceira posição, a 21.

Ivo Oliveira e António Morgado, também da UAE Emirates, terminaram a tirada a 53 segundos do vencedor, com Morgado a cair para nono da geral, a 01.16 minutos do líder.

Na sexta-feira, na terceira etapa, os ciclistas vão percorrer 172 quilómetros, entre Majsperk e Ormoz.