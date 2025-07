O ciclista irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost) é o novo camisola amarela da 112.ª Volta a França, após integrar nesta segunda-feira a fuga na décima etapa, conquistada pelo britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike).

Aos 32 anos, o campeão do Giro 2025 somou o seu terceiro triunfo em etapas no Tour ao distanciar-se dos seus companheiros de escapada na subida ao Mont-Dore, ponto final dos 165,3 quilómetros desde Ennezat, cortando em 04:20.05 horas à frente do neerlandês Thymen Arensman (INEOS), segundo a nove segundos, e de Ben Healy, terceiro a 31.

Ben Healy, que terminou a 31 segundos de Yates, conseguiu finalizar 4 minutos e 20 segundos antes de Tadej Pogacar (a diferença era de 03.55), assumindo a liderança e a mítica camisola amarela.

Aos 24 anos, o irlandês da EF Education-Easy Post, vencedor já da sexta etapa desta edição, tornou-se o quarto ciclista do seu país a vestir a camisola amarela da Volta a França, destronando o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), agora segundo a 29 segundos, com o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a fechar o pódio, a 01.29 minutos.

Na terça-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso da 112.ª edição, regressando à estrada no dia seguinte, para 156,8 quilómetros com início e final em Toulouse.