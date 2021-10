O ano de 2021 está a ser perfeito para o italiano Sonny Colbrelli. Depois de ganhar o Europeu de fundo, o ciclista triunfou na clássica Paris-Roubaix, uma das provas mais duras do circuito internacional de ciclismo.



Chuva, lama, empedrado, 257,7 quilómetros de sofrimento. Colbrelli (Bahrain-Victorious) precisou de seis horas para vencer ao sprint contra o belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).



«Estou muito feliz. Foi um Roubaix lendário hoje, com chuva desde o início. Para a corrida, concentrei-me em van der Poel, mas Vermeersch quase nos surpreendeu. A 20 ou 25 metros da linha de chegada consegui passar. Este é o meu ano e esta foi a corrida dos meus sonhos», afirmou Colbrelli, de 31 anos.



O azarado do dia foi Gianni Moscon (INEOS). O também italiano sofreu um furo e duas quedas depois de liderar boa parte da prova. André Carvalho (Cofidis) e Rui Oliveira (UAE–Emirates) foram dois dos desistentes.



No final, o enlameado Colbrelli festejou assim: