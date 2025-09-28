Tadej Pogacar (Eslovénia) correspondeu a todas as expetativas e revalidou o título de campeão do mundo de estrada, superando toda a concorrência ao fim de 265,7 quilómetros, no Ruanda.

Um autêntico amasso para todos os ciclistas, de tal forma que dos 165 que iniciaram a corrida, apenas 30 cruzaram a linha de meta. Remco Evenepoel terminou na segunda posição e levou para casa a medalha de prata, à frente de Ben Healy, medalhado de bronze.

Com um total de 35 subidas, um dos principais destaques da corrida acabou por também ser o nono lugar de Afonso Eulálio, o único português a terminar a edição deste ano da competição. Chegou num grupo com Toms Skujins (Letónia), Ciccone (Itália), Del Toro (México) e Juan Ayuso (Espanha).

Assista aqui à vitória de Tadej Pogacar:

Tadej Pogacar junta-se assim a uma lista bastante restrita de nomes que conseguiram vencer, de forma consecutiva, o campeonato do mundo de estrada, sendo que a última vez que aconteceu foi em 2021, com o triunfo de Julian Alaphilippe (França).

Confira o top-10 desta edição dos Mundiais de ciclismo:

1- Tadej Pogacar (Eslovénia), 6h21m20s

2- Remco Evenepoel (Bélgica), a 1m28s

3- Ben Healy (Rep. Irlanda), a 2m16s

4- Mattias Skjelmose (Dinamarca), a 2m53s

5- Toms Skujins (Letónia), a 6m41s

6- Giulio Ciccone (Itália), a 6m47s

7- Isaac del Toro (México), a 6m47s

8- Juan Ayuso (Espanha), a 6m47s

9- Afonso Eulálio (Portugal), a 7m06s

10- Thomas Pidcock (Inglaterra), a 9m05s