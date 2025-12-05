Tadej Pogacar, que não esteve presente na gala por estar doente, foi considerado o melhor na ciclística da temporada pelo segundo ano consecutivo. O esloveno já tinha sido distinguido com o troféu «Vélo d'Or» em 2021 e 2024.

O ciclista de 27 anos era o principal candidato. Conquistou, na presente temporada, as Voltas de França, Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Lombardia e as provas de fundo dos Mundiais e dos Europeus

Entre os nomeados para o troféu Vélo d'Or 2025, atribuído pelo grupo L'Équipe, estava o português João Almeida, companheiro de equipa de Pogacar na UAE Emirates. Almeida , que ficou em segundo na Vuelta, tornou-se no primeiro ciclista a conquistar no mesmo ano a Volta ao País Basco, a Volta à Romandia e a Volta à Suíça.

Na nomeação feminina, a francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike) foi considerada a ciclista do ano. Já a neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx) venceu o prémio de melhor corredora de clássicas.