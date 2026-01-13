João Almeida garante que o seu principal objetivo para a Volta a Itália é vencê-la e fala sobre a diferença menor entre si e Jonas Vingegaard.

Em declarações à Gazzetta dello Sport, o ciclista luso recorda a prestação de ambos na última edição da Vuelta e considera que não estar presente na Volta a França não impede que Pogacar não possa voltar a chegar aos Campos Elísios com a camisola amarela.

«Volta a Itália? O objetivo é vencer. Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Não houve uma grande diferença entre mim e o Vingegaard há uns meses. Ele correu no Tour e se calhar não estava no seu melhor, mas eu também não estava. Melhorei todos os anos e sinto que o mesmo vai acontecer em 2026», começou por referir.

«Não acho que o Tadej precise realmente de mim para ganhar uma Grande Volta. É melhor para maximizar os nossos resultados e vitórias se nos separarmos. É uma decisão mais inteligente», acrescentou.