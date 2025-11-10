Tadej Pogacar voltou a estar no centro de duras críticas, desta vez por parte de Roger De Vlaeminck, antiga glória do ciclismo belga, que o apelida de «sobrevalorizado».

Em declarações ao Het Laatste Nieuws, o vencedor de quatro edições do Paris-Roubaix descartou quaisquer comparações entre o esloveno e Eddy Merckx, garatindo que Pogacar «nem sequer lhe chega aos calcanhares», e assegurou que não seria deixado para trás caso estivesse no mesmo pelotão do atual campeão do mundo.

«Pogacar nem sequer chega aos calcanhares de Merckx. Se eu tivesse 22 anos e corresse no pelotão com ele, não me conseguia deixar para trás. Quem questiona a minha opinião não sabe do que está a falar», afirmou.

Só que Roger De Vlaeminck não se ficou por aqui e teceu também duras críticas a Mathieu Van der Poel e Remco Evenepoel, dois dos mais conceituados ciclistas da atualidade. Além de considerar que Van der Poel «não tem muito para dar», referiu que Evenepoel é uma pessoa «arrogante», apesar de ser bom ciclista.

«Van der Poel? Não é bom contrarrelogista, não é trepador, não consegue sprintar... por isso não sobra muito. O Remco é um bom ciclista e um contrarrelogista soberbo. Ainda assim, acho-o um pouco arrogante. É necessário levantar a bicicleta depois de vencer uma corrida? Cruza a linha e vence», acrescentou.