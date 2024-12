Joxean Fernández revelou esta terça-feira que o principal objetivo para a nova temporada de Tadej Pogacar passa por lutar pela quarta vitória na Volta a França em bicicleta.

Durante uma conferência de imprensa, no estágio de pré-temporada da equipa, o diretor adiantou ainda que o início da época para o esloveno vai acontecer na Volta aos Emirados Árabes Unidos, que decorre entre 17 e 23 de fevereiro.

«Pogacar vai estar na Strade Bianche, na Milão-Sanremo, na clássica E3, na Gent-Wevelgem e na Volta a Flandres, antes das clássicas das Ardenas (Amstel Gold Race, Flèche Wallone e Liège Bastogne-Liège)», explicou Joxean Fernández.

Admitindo que Pogacar não realizará as três Grandes Voltas em 2025, o diretor da UAE Emirates afirmou que não será no próximo ano que o campeão do mundo de estrada se vai estrear na Paris-Roubaix.