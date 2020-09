O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) venceu, este domingo, a nona etapa da Volta a França em bicicleta, nos Pirenéus, num dia que trouxe novo líder na geral, o também esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Na ligação de 153 quilómetros, entre Pau e Laruns, Pogacar venceu ao sprint, perante Roglic, Marc Hirschi (Sunweb), Egan Bernal (Ineos) e Mikel Landa (Astana), que fizeram o mesmo tempo.

A 11 segundos do quinteto da frente chegaram outros dos protagonistas do elenco do Tour e candidatos ao top-10: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Guillaume Martin Cofidis), Romain Bardet (AG2R), Richie Porte (Trek-Segafredo), Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) e Nairo Quintana (Arkea-Samsic).

Adam Yates, que perdeu a camisola amarela, chegou no 15.º lugar, a 54 segundos, tal como Caruso, Valverde, Carapaz, Miguel Ángel López, Dumoulin e Enric Mas.

Roglic sucede a Adam Yates, que caiu para oitavo, agora a um minuto e dois segundos do esloveno da Jumbo-Visma. Egan Bernal é segundo, a 21 segundos e Guillaume Martin terceiro, a 28 segundos.

Foi a primeira vitória de Tadej Pogacar no Tour. Tinha sido o maior derrotado da véspera, mas recuperou nove lugares e é agora sétimo na geral.

O pelotão folga na segunda-feira e a 10.ª etapa corre-se na terça-feira.