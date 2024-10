É caso para dizer que até ao lavar dos cestos é vindima e que colheita foi a de Tadej Pogacar, ao longo de toda a temporada.

Na 118.ª edição da «Il Lombardia», o ciclista esloveno voltou a arrasar por completo a concorrência, com mais uma demonstração de força, com um ataque a mais de 40 quilómetros do fim, que não apanhou ninguém de surpresa (desta vez). Na subida mais dura do dia, Pogacar levantou-se do selim e foi por ali fora, sem qualquer resposta dos mais diretos adversários, que ficaram completamente presos ao asfalto.

A partir daí, o atleta da UAE Team Emirates teve apenas de gerir a vantagem, que na chegada à meta atingiu mais de três minutos. Depois de ter abandonado o Giro dell'Emilia, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) terminou a prova na segunda posição, sendo que Giulio Ciccone (Lidl-Trek) fechou o «top-3», a mais de quatro minutos e meio.

Ora, feitas as contas depois da última prova da época, Pogacar arrecadou 22 triunfos, entre etapas e provas de um dia, sendo que conquistou também a Volta a Itália, a Volta a França e sagrou-se ainda campeão do mundo de estrada.

Veja aqui a vitória de Tadej Pogacar na Il Lombardia: