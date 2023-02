Uma imagem que deu um vencedor, mas que pouco esclarece. A vitória na primeira etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos foi atribuida ao belga Tim Merlier (Soudal-QuickStep), mas só depois de uma longa análise às imagens.

Merlier chegou ao sprint com o australiano Caleb Ewan (Lotto-Dstny) e ninguém conseguiu perceber quem chegou primeiro. Como sempre, recorreu-se ao Photo Finish para apurar o vencedor, m,as quando se esperava uma vista esclarecedora, a verdade é que isso não ficou claro pelas imagens.

No final, a organização tomou uma decisão, após cerca de dez minutos a ver o «photo finish», e atribuiu o triunfo ao belga, na imagem o corredor da direita, com Caleb Ewan em segundo e, já agora, o britânico Mark Cavendish (Astana) no terceiro posto.

Quanto à classificação geral, Merlier assume a liderança, com quatro segundos sobre Ewan, segundo, e sete segundos sobre outro australiano, Luke Plapp (INEOS).

Na terça-feira, o pelotão enfrenta um contrarrelógio por equipas na segunda de sete etapas da prova WorldTour.