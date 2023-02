O belga Tim Merlier (Soudal-QuickStep) venceu esta segunda-feira a primeira etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, após uma decisão por um «photo finish» que demorou largos minutos a ser tomada, isto porque chegou ao sprint com o australiano Caleb Ewan (Lotto-Dstny).

Merlier cumpriu os 151 quilómetros entre o castelo de Al Dhafra e Al Mirfa em 3:17.35 horas, batendo sobre a meta o australiano e o britânico Mark Cavendish (Astana), terceiro.

As dúvidas quanto ao vencedor só ficaram desfeitas após vários minutos, com os técnicos a analisarem o «photo finish» enquanto os dois ciclistas esperavam, com muito pouco a diferenciar o sprint dos dois velocistas.

Quanto à classificação geral, Merlier assume a liderança, com quatro segundos sobre Ewan, segundo, e sete segundos sobre outro australiano, Luke Plapp (INEOS).

Na terça-feira, o pelotão enfrenta um contrarrelógio por equipas na segunda de sete etapas da prova WorldTour.