Thomas Pidcock (INEOS) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a França.

O ciclista britânico percorreu os 165 quilómetros entre Briançon a Alpe D'Huez em 4h55'24", seguido do sul-africano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), a 48 segundos, e do ,compatriota Chris Froome (Israel-Premier Tech), que cortou a meta dois minutos e seis segundos depois.

Aos 22 anos, Pidcock, que atacou a 10,5 km do final, estreou-se a vencer no Tour e tornou-se no mais novo a ganhar em Alpe D'Huez.

A menos de quatro quilómetros da meta, foi Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) quem decidiu atacar na tentativa de deixar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) para trás. O dinamarquês aguentou-se e segurou a camisola amarela que tinha roubado na etapa anterior precisamente ao esloveno.

[em atualização]