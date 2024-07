O quarto lugar no Tour de France vale a João Almeida (UAE Emirates) um recorde no ciclismo português. Aos 25 anos, tornou-se o primeiro a figurar no top-5 das três principais «voltas», ou seja, França, Itália e Espanha.

Depois de vestir a camisola rosa durante 15 dias em 2020 e ser 4.º, João Almeida arrecadou o melhor resultado na Volta a Itália em 2023, com o terceiro lugar.

Um ano antes, na Vuelta, o ciclista português foi quinto classificado.

Por fim, na estreia no Tour, João Almeida arrecadou o quarto lugar, protagonizando o apoio a Tadej Pogacar, vencedor da prova. Por isso, é reconhecido no pelotão internacional como um dos melhores «gregários», sacrificando-se para «secar» as investidas dos adversários e embalar o líder da equipa para o topo.

Em simultâneo, o português, natural das Caldas da Rainha – mais concretamente de A dos Francos – junta-se a nomes históricos da modalidade.

Importa recordar, por exemplo, Joaquim Agostinho, terceiro classificado do Tour em ’78 e ‘79. Por sua vez, Acácio da Silva conseguiu outro feito inédito: liderar o Tour e o Giro.

Por fim, mais recentemente, em 2013, Rui Costa arrecadou duas vitórias de etapa. Em suma, João Almeida, a poucas semanas de completar 26 anos, embala o ciclismo português para patamares históricos.

«Fizemos um trabalho perfeito, podemos estar orgulhosos. É especial fazer parte desta equipa. Este é um dia incrível. Estou muito feliz», disse o português à Eurosport, minutos depois de Pogacar cortar a meta em Nice.

Segue-se a participação na Vuelta, de Espanha, que arrancará a 17 de agosto, em Lisboa. De 17 a 19 de agosto, a prova ligará Lisboa a Castelo Branco, passando por Oeiras, Ourém e Lousã, por exemplo, antes de rumar a solo espanhol.

Para essas 17 etapas, João Almeida contará com a companhia do compatriota Rui Oliveira, além dos espanhóis Ayuso e Soler. O grupo fica completo com Fisher-Black, Juan Molano e Domen Novak.

O melhor resultado de um português na Vuelta pertence – espante-se?! – a Joaquim Agostinho, que conseguiu o segundo lugar em 1974.