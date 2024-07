A 111.ª edição do Tour de France terminou em festa, de Portugal à Eslovénia, de França à Eritreia. Do Mónaco a Nice, o contrarrelógio individual – e 21.ª etapa – foi vencido por Tadej Pogacar, que completou o trilho de 33.7 quilómetros em 45:24 minutos.

O ciclista esloveno, de 25 anos, repete a façanha de Mark Cavendish, em 2009, acumulando seis vitórias de etapa. Mas, primeiramente, o líder da UAE Emirates recuperou o trono do Tour de France, após o bicampeonato de Jonas Vingegaard (Visma).

Assim, este Tour conheceu 12 vencedores de etapa: Pogacar (6), Biniam Girmay (3), Jasper Philipsen (3), Vingegaard, Romain Bardet, Kévin Vauquelin, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Remco Evenepoel, Anthony Turgis, Richard Carapaz e Victor Campenaerts.

Recorde o filme desta etapa, aqui.

A tarde deste domingo foi, também, de despedidas. Mark Cavendish (39 anos), Romain Bardet (33 anos) e Simon Geschke (38 anos) encerraram o ciclo de participações no Tour.

Ora, Cavendish despede-se com o recorde de 35 vitórias em etapas, além de ter conquistado a camisola dos pontos em 2021 e 2011.

Por sua vez, Romain Bardet – um dos principais orgulhos dos franceses – foi o líder da montanha em 2019 e o mais combativo em 2015, além de acumular quatro vitórias em etapas. De recordar que o ciclista da DSM-Firmenich conquistou a primeira etapa.

Quanto a João Almeida, selou o quarto lugar no Tour, conquistando o 5.º posto na derradeira etapa. Ganhando tempo a Mikel Landa (Soudal Quick-Step) no segundo e terceiro ponto intermédio, o português até ampliou a vantagem na «geral».

Assim, o ciclista, de 25 anos, tornou-se o primeiro português a figurar no top-5 das três principais «voltas», ou seja, França, Itália e Espanha. Em simultâneo, Almeida junta-se a nomes históricos da modalidade quanto ao panorama nacional.

Nas contas desta etapa, Tadej Pogacar aproveitou para «desfrutar da paisagem», como havia dito, mas pleno de velocidade. Ainda que Vingegaard e Evenepoel (Soudal Quick-Step) conquistassem os melhores tempos, o ciclista esloveno descartou a concorrência, cortando a meta com 1:03 minutos de vantagem.

O pódio da etapa foi composto pelos mesmos protagonistas da classificação geral: Pogacar, Vingegaard e Evenepoel.

O líder do Tour vestiu de amarelo desde a quarta etapa, por norma na companhia de João Almeida (4.º, a 19 minutos), Vingegaard (2.º, a seis minutos) e Evenepoel (3.º, a 9:18 minutos). O top-5 fica completo com Mikel Landa, com atraso de 20 minutos.

Assim, Tadej Pogacar juntou a conquista do Giro, em Itália, ao Tour.

Nas outras classificações, o eritreu Biniam Girmay (Intermarché) conquistou a camisola verde, dos pontos. Por sua vez, Richard Carapaz (EF Education-Easypost) foi o líder da montanha, e Evenpoel o melhor jovem, vestindo a camisola branca.

Por fim, a UAE Emirates liderou na classificação de equipas.

Quanto aos restantes portugueses neste Tour de France, Nelson Oliveira (Movistar) foi 51.º, com 3:33 horas de diferença para o topo. Por sua vez, Rui Costa (EF Education-Easypost) – o campeão nacional de estrada – terminou no lugar 68, a 3:54 horas de Pogacar.