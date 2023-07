O ciclista francês Lilian Calmejane (Intermarché) e o belga Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) denunciaram a existência de pioneses na estrada na zona da parte final da segunda etapa da Volta a França, que decorreu este domingo.

«Obrigado por este tipo de estupidez humana... Acho que não fui a única vítima de um furo no final... Saibam que podemos cair e magoar-nos muito com estas parvoíces», escreveu Calmejane na rede social Twitter, numa publicação com um vídeo do pneu da frente da bicicleta, que tinha cravados vários pioneses.

Também Jonas Rickaert ilustrou a situação. «Não façam isto», apelou.