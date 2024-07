Na 20.ª e penúltima etapa do Tour, Tadej Pogacar assinou a quinta vitória neste Tour de France, na despedida dos Alpes e na ligação entre Nice e Col de la Couillole, num percurso de 132.8 quilómetros.

A 1678 metros de altitude, o ciclista esloveno da UAE Emirates beneficiou da resiliência de João Almeida, reservando energias para novo «sprint» com Jonas Vingegaard (Visma).

Numa etapa com grupos em fuga desde cedo, nos derradeiros 16 quilómetros – sempre a subir, numa escalada que variou entre os nove e os sete por cento de inclinação – a perseguição encabeçada por Pogacar permanecia a três minutos, enquanto o grupo da frente perdia unidades.

A 10 quilómetros da meta, Richard Carapaz (EF Education) e Enric Mas (Movistar) deixaram Romain Bardet (DSM-Firmenich) pelo caminho. Nesta fase, o grupo do camisola amarela anotava dois minutos de diferença, oferecendo boleia a quem havia perdido a ligação dos líderes da etapa.

Importa referir que nova tarde de coragem de Richard Carapaz vale ao ciclista a camisola «às bolinhas». Por isso, apenas terá de concluir o contrarrelógio deste domingo para subir ao pódio enquanto líder da montanha. Aos 31 anos, Carapaz assina um capítulo inédito no ciclismo da Venezuela.

Entretanto, no grupo de perseguição, Remco Evenepoel (Soudal Quic-Step) – camisola da juventude e terceiro na classificação geral – testou a atenção de Pogacar e Vingegaard, mas sem efeito, servindo João Almeida (UAE Emirates) como elo e, segundos depois, assumindo a liderança e pautando o ritmo do grupo.

A quatro quilómetros, foi a vez de Vingegaard – ainda bicampeão em título – acelerar, deixando Evenepoel e João Almeida pelo caminho. Como tal, o dinamarquês e Pogacar ultrapassaram Bardet, encurtando a diferença para a frente, a rondar os 30 segundos.

Plenos de velocidade, os rivais apenas precisaram de um quilómetro e meio para encostar a Richard Carapaz e Enric Mas.

No penúltimo quilómetro, Enric Mas desacelerou, aceitando o destino. Por sua vez, Carapaz insistiu em ser a companhia de Pogacar e Vingegaard. Mas, uma vez mais, a decisão foi entregue aos principais protagonistas das últimas edições do Tour.

Nos derradeiros metros, Vingegaard cedeu a posição a Pogacar, que agradeceu a oportunidade para voltar a celebrar. Depois de arrecadar seis etapas no Giro de Itália – prova que conquistou – o esloveno conta com cinco vitórias neste Tour.

Portanto, a consagração de Tadej Pogacar foi antecipada em algumas horas. O ciclista, de 25 anos, juntará a amarela à camisola rosa do Giro de Itália, algo inédito na sua carreira. Será o regresso ao trono do Tour de France, depois das conquistas em 2020 e 2021.

João Almeida cortou a meta no sexto lugar, com atraso de 1:28 minutos face Pogacar. No rescaldo deste dia, o português, em declarações à Eurosport, salientou o tempo ganho na classificação geral e agradeceu o apoio da família e dos portugueses.

Assim, João Almeida mantém o quarto lugar na «geral», com vantagem de 40 segundos sobre Mikel Landa (Quick-Step).

No topo, nada mudou. Pogacar acumula 5:14 minutos de diferença sobre Vingegaard. Por sua vez, o dinamarquês conserva vantagem de 2:50 minutos sobre Evenepoel.

Ora, o belga mantém a liderança da juventude, ou seja, a camisola branca. Quanto aos pontos, o eritreu Biniam Girmay (Intermarché) garantiu a camisola verde.

A derradeira etapa ligará o Mónaco a Nice, num contrarrelógio individual de 33.7 quilómetros.