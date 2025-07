Nas horas que antecedem a mítica subida à Courchevel Col de la Loze, nos Alpes – numa etapa do Tour talhada para heróis – a INEOS anunciou o abandono de Carlos Rodríguez, espanhol e décimo da classificação geral. A decisão surge na sequência das duas quedas sofridas na quarta-feira. Por isso, uma fratura pélvica afasta Rodríguez da 18.ª etapa e antecipa o fim da temporada.

«Infelizmente, Carlos Rodríguez não vai arrancar para a etapa 18 após o acidente nos momentos finais da etapa de quarta-feira. Os exames hospitalares confirmaram uma fratura nas pélvis. Carlos está bem-disposto e permanece sob supervisão rigorosa. Vai regressar a casa para se concentrar na recuperação e no processo de reabilitação», lê-se em comunicado.

Carlos Rodríguez will regrettably not take the start of stage 18 today following his crash in the final moments of yesterday’s stage.



Hospital scans have confirmed a fracture of the pelvis. Carlos is in good spirits and remains under the close supervision of our medical team.… pic.twitter.com/IDZMYude0z