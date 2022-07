O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu a 15.ª etapa da Volta a França ao 'sprint', batendo o compatriota Wout van Aert (Jumbo-Visma), num dia marcado pela queda - sem gravidade - de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que ainda assim manteve a camisola amarela.

Philipsen cortou a meta ao fim dos 202,5 quilómetros entre Rodez e Carcassonne à frente de Van Aert, segundo classificado, e do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terceiro, com as mesmas 04:27.27 horas do vencedor do dia.

Segue-se agora um dia de descanso, nesta segunda-feira, com Vingegaard a liderar a geral, graças a uma vantagem de 02.22 minutos sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e 02.43 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS).