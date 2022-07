O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) abandonou, neste domingo, a 109.ª Volta a França, de forma a poder recuperar das lesões após a queda sofrida na quinta etapa.

«Para permitir que as minhas feridas sarem devidamente, decidimos que não vou alinhar hoje», explicou o ciclista, citado pela equipa neerlandesa.

Roglic abandona, assim, o Tour pela segunda vez consecutiva, isto porque na edição passada também foi forçado a desistir após uma queda.

«Estou orgulhoso da minha contribuição para as atuais classificações e confio que a equipa vai concretizar as nossas ambições amarelas e verdes. Obrigado a todos pelo apoio», finalizou.

🇫🇷 #TDF2022



Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour



“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO