A UAE Emirates anunciou, esta quinta-feira, a renovação de Tadej Pogacar até 2030.

Em comunicado, a equipa dos Emirados Árabes Unidos partilhou a notícia com os adeptos do ciclismo, poucos dias após terminar mais uma temporada para as formações do World Tour. Recordar que esta época foi histórica para o atleta esloveno, que além das 22 vitórias em etapas ou provas de um dia, arrecadou também a Volta a Itália e a Volta a França, sendo que se sagrou pela primeira vez na carreira, campeão do mundo de estrada.

Com este registo, Pogacar tornou-se o primeiro ciclista, desde Stephen Roche (1987) a conquistar a «Tripla Coroa» da modalidade, ao nível do World Tour.

«Estou extremamente orgulhoso por prolongar o meu tempo com a UAE Emirates. Esta equipa tem sido a minha casa nos últimos cinco anos e os melhores momentos da minha carreira aconteceram aqui mesmo. O futuro deixa-me bastante entusiasmado, nesta equipa tenho a melhor hipótese de lutar por vitórias e é exatamente isso que quero fazer», afirmou o ciclista.