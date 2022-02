O português Rui Costa encerrou a participação na Volta a Omã no terceiro lugar, após a sexta e última etapa, ganha pelo colega da UAE Emirates Fernando Gaviria.

O último dia da prova não trouxe alterações aos lugares cimeiros da geral, com o colombiano a vencer na chegada ao sprint e a concluir os 132,5 quilómetros entre Al Mouj e Matrah Corniche, em Muscat, em 4:10.16 horas.

Na etapa desta terça-feira, o australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) ficou no segundo lugar, enquanto o belga Amaury Capiot (Arkéa Samsic) terminou no terceiro posto.

Na classificação final, confirmou-se o triunfo do checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). O italiano Fausto Masnada (QuickStep-Alpha Vinyl) ficou no segundo lugar do pódio que é, portanto, completo por Rui Costa.

Depois do terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita, o português confirma o arranque positivo nesta época.