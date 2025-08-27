Ciclismo
Vuelta: UAE Emirates de João Almeida vence contrarrelógio
Ciclista português subiu ao terceiro lugar na geral, Vingegaard recuperou camisola vermelha
A UAE Team Emirates-XRG, equipa do português João Almeida, venceu esta quarta-feira o contrarrelógio por equipas, da quinta etapa da Volta à Espanha. O ciclista luso subiu ao terceiro lugar na geral, a oito segundos do líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
A equipa vitoriosa terminou os 24,1 quilómetros em Figueres em 25.26 minutos. A Visma-Lease Bike ficou a oito segundo e a Lidl-Trek, terceiro lugar, a nove.
No que toca à geral, Vingegaard voltou a subir ao primeiro lugar, porém é perseguido por três ciclistas da UAE Emirates, todos a oito segundo (Juan Ayuso, João Almeida e Marc Soler)
A próxima etapa, que se realiza nesta quinta-feira, é entre Olot e Pal, Andorra, num total de 170,3 quilómetros.
