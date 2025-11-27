Ciclismo
FOTOS: João Almeida bate Tadej Pogacar... nas quatro rodas
Equipa da UAE Team Emirates juntou-se no Autódromo do Dubai e trocou as bicicletas pelos karts
João Almeida levou a melhor sobre Tadej Pogacar, mas não na modalidade que ambos dominam... mas sim nos karts.
Isto porque a equipa da UAE Team Emirates se juntou no Autódromo do Dubai e protagonizou um momento de diversão e descontração, já após o fim da temporada. Ora, entre os ciclistas presentes, a dupla vencedora foi composta pelo português e pelo alemão Nills Politt, sendo que o campeão do mundo nem ao pódio subiu, ao contrário do que normalmente acontece quando sobe para a bicicleta.
Recorde-se que a temporada oficial do World Tour de 2026 arranca a 16 de janeiro, com o Tour Down Under, na Austrália.
