Vingegaard vence na Bola del Mundo e é o virtual vencedor da Vuelta
João Almeida não aguentou o ritmo do dinamarquês, que escapou do grupo da frente já perto do último quilómetro
Jonas Vingegaard venceu a 20.ª etapa da Volta a Espanha e deitou por terra as aspirações de João Almeida em conquistar a camisola vermelha antes da chegada do pelotão a Madrid para a etapa de consagração.
O ciclista português da UAE Emirates partiu para o dia decisivo da Vuelta a 44 segundos de Vingegaard, mas nunca conseguiu ameaçar a liderança do dinamarquês, que vai vencer a Vuelta pela primeira vez na carreira e dois anos depois de ter sido segundo na geral, logo atrás do companheiro de equipa Sepp Kuss.
Jay Vine trabalhou na duríssima subida final - instalada a 2.251 metros de altitude na Bola del Mundo/Puerto de Navacerrada - anulou a vantagem dos fugitivos e abriu caminho a João Almeida a pouco mais de 2 quilómetros para o final. O corredor de A-dos-Francos assumiu a dianteira do grupo, mas sem conseguir impor um ritmo forte o suficiente para deixar a concorrência para trás. Foi, aliás, Jay Hindley quem acelerou, com Jonas Vingegaard a seguir na roda do homem da Bora.
João Almeida ainda conseguiu fechar os escassos metros que perdeu numa fase inicial, mas, em claras dificuldades, já não conseguiu fazer o mesmo quando o camisola vermelha e vencedor do Tour em 2022 e 2023 atacou e deixou toda a gente para trás.
Sepp Kuss foi segundo a 11 segundos e João Almeida cruzou a linha de meta no 5.º lugar a 22 segundos do dinamarquês, que conquistou a quinta vitória em etapas numa Vuelta e a terceira em 2025.
Na classificação geral, Vingegaard chega à etapa de Madrid com 1:16 minutos de vantagem sobre João Almeida, que vai fechar a Vuelta no segundo lugar, igualando a campanha de Joaquim Agostinho em 1974. Tom Pidcock (Q36.5), que foi quarto na etapa, fecha o pódio da prova.
