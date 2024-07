A quinta e última etapa da Volta à Áustria em bicicleta não vai realizar-se, em homenagem ao ciclista norueguês André Drege (Coop-Repsol), que morreu no sábado, numa queda durante a prova.

«A etapa final da 73.ª Volta à Áustria não vai ser disputada devido à trágica morte na etapa de ontem [sábado]. O mundo do ciclismo está em choque. Por isso, a pedido da família e da equipa de André Drege, hoje a etapa será um passeio de condolências até Patscherkofel», anunciou a organização da prova.

Drege, de 25 anos, morreu na sequência de uma violenta queda na descida do Grossglockner, na quarta etapa da Volta à Áustria.

«O passeio memorial foi o desejo expresso do pai do André, dos seus companheiros e de toda a sua equipa, dando oportunidade, a toda a família do ciclismo, interiorizar o sucedido e homenagear André Drege», afirmou o diretor da corrida austríaca, Thomas Pupp.

O italiano Diego Ulissi (INEOS) liderava a Volta à Áustria, cuja derradeira etapa levaria o pelotão de Kufstein a Kühtai, numa viagem de 143,8 quilómetros.