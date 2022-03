O ciclista italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) caiu inanimado esta segunda-feira, após cortar a meta na primeira etapa da Volta à Catalunha.

Colbrelli chegou em segundo, atrás do australiano Michael Matthews, e teve mesmo de receber uma massagem cardíaca. Depois da assistência médica, o ciclista italiano recuperou a consciência, tendo seguido para um hospital nas proximidades.

«Vai para o hospital. Sente-se mal, mas está consciente e a falar. Fará mais exames», explicou o diretor da equipa, Milan Erzen, citado pelo portal especializado VeloNews.

Recorde-se que o ciclista, atual campeão europeu de fundo, já não tinha participado numa prova no último fim de semana (Milão-Sanremo), devido a problemas relacionados com uma bronquite.

Colbrelli venceu em 2021 o Paris-Roubaix, num ano em que se afirmou no pelotão mundial com triunfos também no Critério do Dauphiné e na Volta à Romandia.

Quanto à Volta à Catalunha, Matthews cumpriu os 171,2 quilómetros com partida e chegada em Sant Feliu de Guíxols em 3:47.11 horas, batendo, então Colbrelli ao sprint. O francês Quentin Pacher (Groupama-FDJ) foi terceiro.

O melhor português foi João Almeida (UAE Emirates), que terminou no 73.º posto.

O momento em que Colbrelli recebeu assitência médica: