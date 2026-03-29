VÍDEO: Brady Gilmore vence etapa de consagração de Vingegaard na Catalunha
Dinamarquês conquista a prova pela primeira vez e já olha para a participação na Volta a Itália
Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) confirmou as expetativas e conquistou pela primeira vez na carreira a Volta à Catalunha, depois de uma última etapa bastante curta, com 95.1 quilómetros, e que terminou ao «sprint».
O dia ficou marcado por sete passagens no Alt de Montjuic, uma subida de segunda categoria, sendo que a última delas terminou a cinco quilómetros da meta.
Fez-se por isso a descer a abordagem à reta da meta e acabou por ser Brady Gilmore a sorrir, depois de um arranque sensacional em Barcelona. O ciclista australiano superou a concorrência de Dorian Godon, líder da classificação por pontos, e Remco Evenepoel, segundo e terceiro classificados da etapa.
Vingegaard fechou com os melhores e arrecadou a classificação geral, com 1m22s de vantagem para Lenny Martínez e 1m30s sobre Florian Lipowitz. No que toca aos portugueses, João Almeida terminou no 38.º posto, após ter levado um «tombo» este sábado e Afonso Eulálio ficou-se pela 46.ª posição.
Assista aqui à vitória de Brady Gilmore:
Recorde-se que Jonas Vingegaard e João Almeida apontam agora baterias para a Volta a Itália, que arranca na Bulgária e decorre entre os dias 9 e 31 de maio.
Confira aqui o «top-10» da geral:
1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 25h56m36s
2- Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 1m22s
3- Florian Lopowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 1m30s
4- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), a 1m43s
5- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 2m13s
6- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 3m17s
7- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 4m11s
8- Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), a 5m20s
9- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 5m25s
10- Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a 5m36s